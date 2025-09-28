MLBのレギュラーシーズンは各球団が残り1試合を残すのみとなった。そんななか、MLB公式サイトは28日（日本時間29日）、「ワイルドな最終日に向けての準備はいいか？すべてがここに」と題した記事を掲載し、最終戦での注目トピックを取り上げている。 ■ジャッジとのMVP争いも熾烈 リーグも最終盤を迎え、プレーオフ争いとともに個人記録にも注目が集まる。MLB公式サイトが掲載した記事では、最終戦で起