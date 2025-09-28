水戸DF大森渚生のスーパーゴールが話題を呼んでいる。J２で首位の水戸ホーリーホックは９月28日、第31節で藤枝MYFCとホームで対戦。２−０で勝利した。１点リードで迎えた75分、勝負を決定づけるゴールが生まれる。右CKのキッカーは大森。左足でカーブをかけて蹴ったボールはきれいな弧を描き、そのままゴールに吸い込まれた Jリーグの公式Xが、「大森渚生のコーナーキックから直接ゴールイン！！」と題し、得点シー