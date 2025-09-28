格闘技イベント「RIZIN.51」は28日、名古屋市・IGアリーナにて開催。第7試合では芦澤竜誠が“ムエタイ界の至宝”梅野源治に判定3ー0で敗れた。 ■「体に染み付いていないと出せない」と絶賛 自身のYouTubeチャンネルのテーマ曲「爆肘」で入場した梅野。小原ディレクターが太鼓を叩くなどエンタメ色の強い入場シーンとなったが、試合は両者流血の壮絶な死闘となった。 自身のYouTubeテ}