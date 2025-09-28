Image: RyanKing999 / Getty Images 2023年1月6日の記事を編集して再掲載しています。何十分もパンツ下げてトイレに座りっぱなしのみなさん！その姿勢あんまり続けてると肝心の体のスイッチが起動しなくなりますよっ！「トイレでスマホ」65％が経験者…と言われてもついつい手が伸びてしまうのがスマホやゲーム機です。「人間にはトイレでスマホをいじる人と、いじらないふりする人の2通りし