28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£ºå¿À¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï°ËÆ£¾­»Ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïº´Æ£°ìËá¡£ºå¿À¤Ï1²óÎ¢¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£ÅÏîµÎÊ¡¢¸¶¸ýÊ¸¿Î¤Î»Íµå¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ìÆóÎÝ¤È¤·¡¢»å¸¶·òÅÍ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ËÅ¨¼º¤¬Íí¤ß1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£2²óÉ½¡¢°ËÆ£¾­¤ÏÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ºå¿À¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£3²óÉ½¡¢°ËÆ£¾­¤ÏÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥