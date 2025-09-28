◆イースタン・リーグ巨人２―５ロッテ（２８日・Ｇタウン）巨人２軍は、今季イースタン最終戦となったロッテ戦に敗れ、８０勝４４敗２分けで全日程を終えた。チームは今月１６日に２年ぶり２９度目となるイースタン優勝を決めており、来月４日のファーム日本選手権（サンマリン宮崎）でウエスタン王者の中日と対戦し、１６年以来９度目となるファーム日本一を目指す。試合後には最終戦セレモニーが行われ、優勝ペナントを持