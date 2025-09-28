◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）は、同８枚目・宇良（木瀬）を押し倒し、初の殊勲賞を受賞した。終始、攻める姿勢で相手が引いてくるところにつけ込んだ。「ほっとしました。（宇良に）引かせる作戦通りの相撲が取れた」と笑顔を見せた。４日目に横綱・大の里（二所ノ関）を破った一番が評価されての受賞。７日目の関脇・霧島（音羽山）戦で、両腕をきめられ、右上腕を痛めた。１