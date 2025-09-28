◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(27日、ベルーナドーム)リーグ優勝を決めたソフトバンクの上沢直之投手が喜びを語りました。この日は有原航平投手が7回1失点、打線は4得点を奪い、リーグ連覇を決めました。上沢投手は「率直にうれしい気持ちでいっぱいですし、1年目からこういう経験をさせてもらうことができて本当に今幸せです」と語りました。2016年の日本ハム時代にはチームは優勝したものの自身はケガの影響もあり登