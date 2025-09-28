◇スポニチ後援第50回社会人野球日本選手権関東代表決定戦Honda7―1日産自動車（2025年9月28日等々力）今年2月に16年ぶりに活動を再開した社会人野球の日産自動車は1―7でHondaに敗れ、日本選手権出場を逃した。これで社会人野球の2大大会の都市対抗（東京ドーム）、日本選手権（京セラドーム）の出場権の懸かる全公式戦を終えた。試合終了後にはイヴァン・エスピノーサ社長兼最高経営責任者がベンチを訪れ、「最後まで