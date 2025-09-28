【シアトル＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、カブスの鈴木はカージナルス戦で３試合連続本塁打となる３１号ソロを放った。松井秀喜（当時ヤンキース）が２００４年にマークした本塁打数に並んだ。試合は７―３で勝利。オリオールズの菅野はヤンキース戦に先発し、五回途中４失点で１０敗目を喫した。スコアは１―６。ドジャースの大谷はマリナーズ戦を休養で欠場した。チームは５―３で勝った。敵地でヤンキース