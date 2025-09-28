【MLB】マリナーズ 3ー5 ドジャース（9月27日・日本時間28日／シアトル）【映像】試合前にイチロー氏と談笑する大谷の表情試合前、ドジャースの大谷翔平投手が、マリナーズのイチロー会長付特別補佐兼インストラクターの元を訪れ談笑。秋に差し掛かるシアトルで、日本が誇るスーパースター同士の共演が実現した。マリナーズの本拠地T-モバイル・パークで行われている3連戦の2戦目。この日、大谷はスタメンから外れ、完全休養