¡ÖÀ¾Éð¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¸Þ²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¡¢°ìÁö¡¦º´Æ£Ä¾¤¬¤±¤óÀ©¤ËÍ¶¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¶´»¦¥×¥ì¡¼¤Ë¡£²¿¤È¤«Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¾Éð¤Î°ìÎÝ¼ê¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Îµ¶Åê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢Ìá¤í¤¦¤È¤·¤¿º´Æ£Ä¾¤È¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬¸òºø¡£¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ïº´Æ£Ä¾¤ÎÏÓ¤ò°ú¤­´ó¤»¡¢Êú¤­Äù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£ÄÁ¸÷·Ê¤Ë¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»×¤ï¤º¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£