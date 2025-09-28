投打で活躍する大谷の前ではシュワバーも「不運」か(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平が現地時間9月27日の敵地マリナーズ戦を欠場した。8月21日のロッキーズ戦以来、33試合ぶりに出場機会がなかったが、チームは5-3の逆転勝ち。課題の救援陣が、7回のブレーク・トライネンから、8回のアレックス・ベシア、9回のエドガルド・エンリケスまで、計9者連続の奪三振で締めくくった。【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプール