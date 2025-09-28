¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í2¡½5¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤òÀï¤¤¡¢2¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê29ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÃæÆü¤È¡¢10·î4Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤ÇÀï¤¦¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤Ë2·³¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦Àï¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤È