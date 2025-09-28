秋のＧ１シリーズ開幕を告げるスプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）は、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）が勝利。三浦皇成騎手はＪＲＡ・Ｇ１・１２７回目の騎乗で初勝利となった。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２８日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）でスプリ