９月２８日の阪神１１Ｒ・ポートアイランドＳ（オープン・リステッド、芝１６００メートル＝１２頭立て）はヤマニンサンパ（牡７歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）が、メンバー最速の３３秒４の脚を使い鮮やかな差し切り勝ち。オープン初勝利をマークした。勝ち時計は１分３３秒０（良）。「返し馬から手応えがすごく良くて、具合が良さそうに感じました。大成（団野騎手）からずっと踏んで、動かしていくイメー