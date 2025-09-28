¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À6¡¼2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î28ÆüSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëºå¿À2·³¤ÏºÇ½ªÀï¤ò·àÅª¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Á´127»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¿´¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï2¡½2¤Î8²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦°æ¾å¤¬Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç°æÄÚ¤¬ÃæÁ°¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó°ìµó4ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤¿¡£Ê¿ÅÄ¾¡ÃË2·³´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤Ï¡ÖËè²ó¤¿¤¯¤µ