◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）ツアー７勝の岩田寛（フリー）は２位で出て４バーディー、４ボギー、１クアドラプルボギーの７５と崩し、通算１１アンダーの３３位で終えた。序盤からピンチの連続だった。１番パー５はフェアウェーからの第２打を左に大きく曲げ、９番ティーグラウンド付近へ。第３打はグリーン奥のエッジまで運び、パーセーブで