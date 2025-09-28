¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ°Âµ«¾ÊéÓÉÖ¡Ê¤Û¤¦¤Õ¡Ë»Ô²û±ó¸©¤òÎ®¤ì¤ë°ñÞÎ¿·²Ï¤ÎÎ¾´ß¤Ë¹­¤¬¤ë¥¶¥¯¥íºÏÇÝµòÅÀ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼ý³Ï¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¡¢²Ì¼ùÇÀ²È¤Î¿Í¡¹¤Ï»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¥¶¥¯¥í¤Î¼ý³Ï¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²û±ó¸©¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÃæ¹ñ»ÍÂç¥¶¥¯¥í»ºÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ºÏÇÝÌÌÀÑ¤ÏÌó3Ëü5Àé¥à¡¼¡ÊÌó2300¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¡¢Ç¯´ÖÀ¸»º³Û¤ÏÌó3²¯2ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£