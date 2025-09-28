今秋JRA・G1の開幕戦となる電撃6FのG1「スプリンターズS」は単勝11番人気のウインカーネリアンが制し、G1初制覇を飾った。勝ち時計は1分6秒9。騎乗した三浦皇成（35）はJRA・G1は127回目の挑戦で初勝利。この快挙に妻でタレントのほしのあき（48）のインスタグラムに祝福のコメントが寄せられている。コメントが寄せられているのは、27日夜の愛犬のトリミングを報告する投稿。ファンから「三浦皇成、素晴らしい」「ついに旦