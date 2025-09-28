２１日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３６話「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」が放送された。筆を折ると決めた朋誠堂喜三二（尾美としのり）の送別会が吉原で開催される。なじみの面々が集う中、まさか再登場したのが、花魁・松の井（久保田紗友）こと「ちよ」。久しぶりに姿を見せた喜三二の推しは現在、年季が明け、手習いの師匠になっていることが明かされた。蔦重（横浜流星）と仲の良かっ