進路や将来を考えるとき、親の期待と自分の気持ちの間で葛藤することは少なくありません。漫画家・くさかべゆうへいさんがX（旧Twitter）に投稿した『最強のおばあちゃんが人生を変えてくれる話』も進路に悩む高校生を描き、大きな反響を集めています。【漫画】『最強のおばあちゃんが人生を変えてくれる話』（全編を読む）物語の主人公・三咲は、漫画が大好きな高校生。周囲に隠れて漫画を描いていました。ある日、移動教室で席を