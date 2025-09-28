◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第4週第2日九産大18―5九共大（6回コールド）（28日、福工大野球場）2位の九産大は初回から猛打が爆発した。首位の九共大に今季初黒星をつけ、6季連続優勝に望みをつないだ。初回は4番北村健一郎（4年・有田工）の適時二塁打で先制。さらに1死満塁から7番尾形勇太（3年・大分）が走者一掃の適時二塁打を放つなど一挙5点を挙げた。2回には打者14人の攻撃で8点を追加。5連打を含む8安打を集め