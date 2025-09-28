2026年春のセンバツ出場につながる第78回秋季東海地区高校野球静岡県大会は9月28日、草薙球場(静岡市駿河区)で準決勝2試合を行い、聖隷クリストファーと掛川西が決勝戦へ駒を進め、東海大会出場を決めました。 今夏の代表校聖隷クリストファーと2年連続のセンバツ出場を狙う常葉大菊川は、聖隷の主戦左腕高部陸(2年)が強打の菊川打線を初回の1点に抑え、実力校同士の一戦を制しました。また、昨夏代表校の掛川西は、