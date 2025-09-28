◆大仁田厚プロレス「ＦＭＷＥ」第１３戦「ＧＯＢＥＹＯＮＤ」（２８日、神奈川・鶴見青果市場） “邪道”大仁田厚が主宰する「ＦＭＷＥ」は２８日、神奈川・鶴見青果市場で第１３戦「ＧＯＢＥＹＯＮＤ」を開催した。メインイベントで大仁田は雷神矢口と組んで初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰するストロングスタイル（ＳＳＰＷ）の間下隼人、関根“シュレック”秀樹と有刺鉄線バリケードボード地雷爆破＋電流爆破バ