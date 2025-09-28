◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が、自己最多の投球回に並んだ。試合前時点で、今季は１４３回１／３を消化。立ち上がりから緩急自在な投球でイニングを重ね、５回６安打１失点で２０２２年の１４８回１／３に到達した。６回からは、２番手・入山にバトンを渡した。昨季は１０月６日のシーズン最終戦・楽天戦（楽天モバイルパーク）で降雨コールドの不運に見舞われ、４年