国民民主党の古川元久代表代行が2025年9月26日付の自身のブログで、自民党総裁選の各候補が出している減税策は真剣にはやる気のない「絵に描いた餅」だと批判している。「政策に賛同していただけるのはありがたいことなのですが」ブログでは、「我々を意識してか、国民民主党が掲げてきた『年収の壁の引き上げ』や『暫定税率廃止』を掲げる候補者もいます。私たちの政策に賛同していただけるのはありがたいことなのですが、ただ各