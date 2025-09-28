£±£¹Æü¡¢¥­¥ë¥®¥¹Âè£²¤ÎÅÔ»Ô¥ª¥·¤Ë¤¢¤ë¥¹¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¦¥È¡¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥ª¥·¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍûÇ¤¼¢¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥ª¥·9·î28Æü¡Û¥­¥ë¥®¥¹Âè2¤ÎÅÔ»Ô¥ª¥·¤Ë¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó»³¡Ê¥¹¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¦¥È¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÅÁÀâÅª¿§ºÌ¤Ë¤è¤ê¸½ÃÏ¤Î½»Ì±¤È´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁÐÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Î½ÅÍ×¤Ê¸òº¹Ï©¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Êý³Ñ¤ò¼¨¤¹À»»³¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é±ýÍè¤¹¤ë¾¦¿Í¤Ë¤¢¤¬¤á¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡£2009Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³