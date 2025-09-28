BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が25日に放送され、元ヤクルト監督の真中満氏（54）が現役時代に仲が良かったという1学年上の先輩、鈴木健氏（55）とそろってゲスト出演。今後の現場復帰について語った。現役時代は小柄ながら走攻守3拍子そろった外野手で、球界の真田広之とも言われたイケメン選手として人気も高かった真中氏。現役引退後は1、2軍のコーチを歴任したあとでヤクルトの監督を務