¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¡¢±üÀî¶³¿­Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¡¢º£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ëº£µ¨½é¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¡£µåÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÂàÇ¤¤òÀµ¼°È¯É½¡£µð¿ÍÀï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¡£»Ø´ø´±¤¬¸½Ìò»þÂå¤«¤é¶¦Æ®¤·¤Æ¤­¤¿ÀÐÀî¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ÏÀÄÌÚÀë¿Æ¤Î°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯10·î2Æü¤Î