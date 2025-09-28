「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）１１番人気のウインカーネリアンがＧ１初制覇を果たした。鞍上の三浦皇成騎手（３７）＝美浦・鹿戸＝は１２７回目のＧ１騎乗で悲願の初勝利。２着には７番人気のジューンブレア、３着には２番人気のナムラクレアが入り、３連単は１３０万１１５０円の大波乱となった。最後の直線は白熱の一騎打ちとなった。逃げる武豊のジューンブレアに、番手で追走していたウインカーネリアンが