「あのちゃん」こと歌手でタレント、あの（年齢非公表）が28日、X（旧ツイッター）を更新。YouTubeで公開されている自身の楽曲「ハッピーラッキーチャッピー」のMV再生数が700万回を超えたことに感謝を述べた。あのは、「ano」名義でソロアーティストとしても活動中。「ハッピーラッキーチャッピー」は、アニメ「タコピーの原罪」のOPテーマとして書き下ろした楽曲だ。8月末に生放送された「24時間テレビ48」（日本テレビ系）のス