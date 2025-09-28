·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§ÀÐÀî³¦¿Í¡ßÀ¥¸ÍËãº»Èþ¡ßµ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¤¬¸ì¤ë¡ØÀÄ¥Ö¥¿¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¡ÖÁ´°÷¤¬ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë³û»ÖÅÄ°ì¤Î¾®Àâ¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡Ù¥·¥êー¥º¡£»×½Õ´üÆÃÍ­¤Î´¶¾ð¤È¶»¤ËÇ÷¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¿ð¡¹¤·¤¯ÉÁ¤­¡¢ºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤­¤¿¡£ 9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø