[9.27 U-20W杯GL第1節 日本 2-0 エジプト サンティアゴ]初めての世界大会でスタメンとして体を張った。U-20日本代表MF布施克真(筑波大)は2ボランチの一人としてフル出場。「自分の役割ははっきりしていた。まず守備で奪い切るところ。あとは点を決めさせないところを徹底してできたのはよかった」と振り返った。タイトなスケジュールを見越し、布施が抜擢された。これまでU-20日本代表の2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成がフ