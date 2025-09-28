[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]11月のFIFA U-17ワールドカップカタール2025へ向けて大阪合宿中のU-17日本代表候補は28日、大阪体育大と練習試合(45分ハーフ)を行い、7-2で快勝した。U-17代表候補は前半、前日の関西学生リーグ1部で交代出場のMF山本修也(4年=作陽高)やDF佐藤陽成(4年=札幌U-18)ら大体大のマンマークディフェンスに苦戦。数的同数で守ってくる相手をなかなか攻略することができず、