9月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ユタ・ジャズは、30日からスタートする2025－26シーズンのトレーニングキャンプのロスターを発表した。 ラウリ・マルカネンにウォーカー・ケスラー、キヤンテ・ジョージといった主力に加え、新人のエース・ベイリーやウォルター・クレイトンJr.らが名を連ねる中、大ベテランのケビン・ラブもリストに入っ