攻撃の現場でロシアの無人機のエンジンに目を向ける救急隊＝２７日、ウクライナ・ザポリージャ州/Stringer/Reutersキーウ（ＣＮＮ）ポーランド軍は２８日未明、隣国ウクライナがロシアのミサイルや無人機による大規模な攻撃を受ける中、自国領空に戦闘機を緊急発進させた。ウクライナ当局によると、首都キーウでは夜間の攻撃で少なくとも３人が死亡し、２８日朝も無人機が撃墜され続けている。国境を接するポーランドでは、ロシア