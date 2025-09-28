「プロレス・ＤＤＴ」（２８日、後楽園ホール）昨年２月にプロレスデビューを果たした男性１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青が「第５９代ＫＯ−Ｄ６人タッグ王座決定」で初のタイトルマッチに挑戦し、勝利した。大技・スワンダイブから５戦目にして自身初となったスリーカウントフィニッシュを決め「ようやく（フィニッシュを）取れたし、ベルトも取れたのはメモリアルかつ初めてで自分にと