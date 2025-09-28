◆イースタン・リーグ巨人―ロッテ（２８日・Ｇタウン）巨人のフリアン・ティマ外野手が、反撃の適時打を放った。イースタン・リーグ最終戦となったロッテ戦に「４番・一塁」で先発出場。２点を追う８回２死二塁で、相手の３番手・東妻に対して外角のスライダーをバットを折りながら中前へと運ぶ適時打とした。９月は、試合前の時点で１５試合に出場して４６打数２０安打の打率４割３分５厘と好調の大砲候補は「今シーズン東