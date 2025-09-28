¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤¬£²£¸Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¹âÂ´£¶Ç¯ÌÜ¤Î»³À¥¤Ïº£µ¨£±·³½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±£°£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£´ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¶¯¸ª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÇ·â¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£