2021年3月にローンチした web メディア「ufu.（ウフ。）」。「秋にもみんなが楽しめる、毎年恒例のスイーツフェスがあったらいいな」「全国の生産者たちをシェフたちが応援できるフェスがあったらいいな」――そんな想いから企画したスイーツフェスティバルです。 第4回となる ufu.fes（ウフ。フェス）2025 は、part1・part2・part3 の 3 部構成・全 11 日間での開催となり、過去最大規模となります