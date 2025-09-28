◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年9月28日甲子園）28日の中日戦で来場者にジェット風船と専用ポンプのセットがプレゼントされ、阪神の7回裏攻撃前に「ラッキーセブン」のジェット風船演出が実施され、公式戦では19年シーズン以来6年ぶりに甲子園のスタンドが黄色に染まった。新型コロナの感染防止策として20年以降は禁止されていた甲子園では、3月9日の巨人とのオープン戦で実証実験として行われて以来のジェット風船の復活