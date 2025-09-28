MLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï2ËÜº¹¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¸½ºß¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢56ËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Î»î¹ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢54ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤òµÙÍÜ¤Ç½Ð¾ì¤»¤º¡£2ËÜº¹¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·èÄê¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾¡Î¨¤Ç¤Ï¡¢Âè3¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÆü