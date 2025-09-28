¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡¢2¡½1¤Î7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¿·µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë18»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£µÚÀî¤Ï»³ËÜ¡¢¿¹¡¢ÀÐ°Ë¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£