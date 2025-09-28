6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、10月20日にリリースする5th EP「The Action」のプロモーションコンテンツを公開した。【写真】Vlog風のBOYNEXTDOOR「The Action」プロモーション24日にサプライズオープンした「The Action」の特設サイトでは衛星写真が掲載された地図が広がっている。表示された特定の場所を詳しく見ると、それぞれのコンテンツ公開スケジュールを暗示するカウントダウンが掲載されている。地図に刻ま