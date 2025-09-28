¡Öºå¿À¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤ÎµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¼·²ó¤ËÅÐÈÄ¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£Î£Ð£ÂºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£¸»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤«¤é»³ËÜ¡¢¿¹½Ù¡¢ÀÐ°Ë¤È°µ´¬¤Î»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤¬ËÄ¤é¤àµ×¡¹¤Î¸÷·Ê¤ÎÃæ¡¢º¸ÏÓ¤Î¹¥Åê¤ËÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£µ£²£È£Ð¤È¤·¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤òÁè¤¦µð¿Í¡¦ÂçÀª¤ËÊÂ¤ó¤À¡£