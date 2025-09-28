Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯7·î26Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö¤È¤­¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÃí°Õ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¶¯¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¢¤È¤«¤é¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÝÎÓ¿®ÂÀÏ¯¤µ