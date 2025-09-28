脂肪をためず、太らない体でいるにはどうすればいいのか。肝臓外科医の尾形哲さんは「年齢を重ねると代謝が下がり、脂肪がつきやすくなる。代謝を助けるビタミンを豊富に含んだ食材を日常的に食べれば、脂肪の落ちやすい体をつくることができる」という――。※本稿は、尾形哲『肝臓から脂肪を落とす脂肪燃焼スープ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kerdkanno※写真はイメージです - 写真＝iStock.c