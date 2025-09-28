自分は騙されないと思っている人でも騙されるのはなぜか。犯罪ジャーナリストの多田文明さんは「相手が自己開示してくると、『返報性の法則』がはたらきやすくなり、親近感を持ってしまいやすいから要注意だ。株式投資をやっていて利益を出していたある50代女性は、SNSのたわいもないメッセージから詐欺師を信頼して資産情報や個人情報を話し、1億7000万円を超える金額を騙し取られた」という――。※本稿は、多田文明『人の心を操