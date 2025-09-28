ソフトバンクへの祝福と感謝を記した日本ハム・新庄剛志監督(C)Getty Imagesパ・リーグ2位の日本ハムは9月27日のロッテ戦（ZOZOマリン）に2-0に快勝。しかし、首位のソフトバンクが西武戦（ベルーナドーム）に4-1で勝ち、リーグ連覇を達成。日本ハムは9年連続のV逸が決まった。【動画】9回のピンチには新庄監督自らマウンドへ…選手を鼓舞する姿勢も光る新庄剛志監督にとって、就任4年目の悲願は叶わなかった。それでも、試合